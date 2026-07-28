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Häuser in Province of Treviso, Italien

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Haus in Asolo, Italien
Haus
Asolo, Italien
Fläche 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Exklusive Wohnanlage in Asolo (Treviso, Venetien) Eine außergewöhnlic…
$7,29M
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Villa 20 zimmer in Conegliano, Italien
Villa 20 zimmer
Conegliano, Italien
Zimmer 20
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 670 m²
Repräsentative und imposante venezianische Villa, die im 17. Jahrhundert von Arch. Jahrhunde…
$7,66M
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Villa 20 zimmer in Asolo, Italien
Villa 20 zimmer
Asolo, Italien
Zimmer 20
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 1 222 m²
Von Carducci als "Stadt der 100 Horizonte" bezeichnet, liegt Asolo auf einem Hügel, nicht we…
$9,85M
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