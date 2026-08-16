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Wohnimmobilien in Province of Treviso, Italien

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Asolo
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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Vittorio Veneto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Vittorio Veneto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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Wohnung in Asolo, Italien
Wohnung
Asolo, Italien
Fläche 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Exklusiv Wohnungen in Asolo (Treviso, Venetien) Wohnen in einer der s…
$210,810
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Haus in Asolo, Italien
Haus
Asolo, Italien
Fläche 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Exklusive Wohnanlage in Asolo (Treviso, Venetien) Eine außergewöhnlic…
$7,29M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 20 zimmer in Asolo, Italien
Villa 20 zimmer
Asolo, Italien
Zimmer 20
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 1 222 m²
Von Carducci als "Stadt der 100 Horizonte" bezeichnet, liegt Asolo auf einem Hügel, nicht we…
$9,85M
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Villa 20 zimmer in Conegliano, Italien
Villa 20 zimmer
Conegliano, Italien
Zimmer 20
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 670 m²
Repräsentative und imposante venezianische Villa, die im 17. Jahrhundert von Arch. Jahrhunde…
$7,66M
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