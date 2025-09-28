Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Autonome Provinz Trient
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Autonome Provinz Trient, Italien

Comunita della Vallagarina
5
2 immobilienobjekte total found
Chalet 7 Schlafzimmer in Pinzolo, Italien
Chalet 7 Schlafzimmer
Pinzolo, Italien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Mit Freunden teilen
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Predazzo, Italien
Chalet 5 Schlafzimmer
Predazzo, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Verkauft wird die Villa in der Gemeinde Val di Fiemme, in einem malerischen, sonnigen Ort, m…
$854,246
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Autonome Provinz Trient

villen

Immobilienangaben in Autonome Provinz Trient, Italien

mit Garage
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen