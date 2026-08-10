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Villen in Metropolitanstadt Neapel, Italien

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Villa 7 zimmer in Ischia, Italien
Villa 7 zimmer
Ischia, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 250 m²
Etagenzahl 3
Panoramavilla mit Pool und Garten nur wenige Schritte vom Strand Maronti entfernt – Barano d…
$3,08M
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Villa 6 zimmer in Fontana, Italien
Villa 6 zimmer
Fontana, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
AI-D10. Erstaunliche Villa auf der Insel Ischia mit herrlichem BlickErstaunliche Villa in Fo…
$2,93M
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