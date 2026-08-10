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Villen in Mantua, Italien

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Villa 5 zimmer in Monzambano, Italien
Villa 5 zimmer
Monzambano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 550 m²
GH-SV00016. Luxusvilla zwischen Hügeln und WeinbergenDie kleine Stadt Monzambano in der Prov…
$2,11M
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Villa 10 zimmer in Ponti sul Mincio, Italien
Villa 10 zimmer
Ponti sul Mincio, Italien
Zimmer 10
Fläche 120 000 m²
In einer sehr ruhigen Umgebung bieten wir ein wunderschönes landwirtschaftliches Anwesen, da…
$2,41M
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Villa 6 zimmer in Castiglione delle Stiviere, Italien
Villa 6 zimmer
Castiglione delle Stiviere, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
In Castiglione delle Stiviere, in einer ruhigen verkehrsgünstigen Lage sowie in der wichtigs…
$480,644
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Immobilienangaben in Mantua, Italien

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