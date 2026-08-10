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Wohnimmobilien in Mantua, Italien

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8 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Monzambano, Italien
Villa 5 zimmer
Monzambano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 550 m²
GH-SV00016. Luxusvilla zwischen Hügeln und WeinbergenDie kleine Stadt Monzambano in der Prov…
$2,11M
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Haus 10 zimmer in Cavriana, Italien
Haus 10 zimmer
Cavriana, Italien
Zimmer 10
Fläche 1 500 m²
On the emerald hills, just 14 km from the famous town of Sirmione, we offer for sale a magni…
$678,814
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Haus 30 zimmer in Monzambano, Italien
Haus 30 zimmer
Monzambano, Italien
Zimmer 30
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 300 m²
Zwischen den Städten Sirmione und Peschiera, in der Gegend südlich des Gardasees, zwischen d…
$3,07M
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TekceTekce
Penthouse 8 zimmer in Volta Mantovana, Italien
Penthouse 8 zimmer
Volta Mantovana, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Im Herzen von Volta Mantovana, an einem privilegierten Ort, der Zugang zu allen Annehmlichke…
$598,889
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Villa 10 zimmer in Ponti sul Mincio, Italien
Villa 10 zimmer
Ponti sul Mincio, Italien
Zimmer 10
Fläche 120 000 m²
In einer sehr ruhigen Umgebung bieten wir ein wunderschönes landwirtschaftliches Anwesen, da…
$2,41M
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Wohnung 11 zimmer in Castelnuovo, Italien
Wohnung 11 zimmer
Castelnuovo, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 550 m²
In der Ortschaft Castelnuovo, weit weg von der Hektik der Stadt, aber gleichzeitig in der Nä…
$544,146
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Villa 6 zimmer in Castiglione delle Stiviere, Italien
Villa 6 zimmer
Castiglione delle Stiviere, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
In Castiglione delle Stiviere, in einer ruhigen verkehrsgünstigen Lage sowie in der wichtigs…
$480,644
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Wohnung 5 zimmer in Solferino, Italien
Wohnung 5 zimmer
Solferino, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Abseits der städtischen Betriebsamkeit, aber gleichzeitig in der Nähe von Verkehrswegen, die…
$469,695
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Immobilienangaben in Mantua, Italien

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