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Wohnimmobilien in Tel-Aviv, Israel

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Tel Aviv
739
719 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
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Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6/8
Tree Haganah, Neve Barbour, Kfar Shalem Maarav, Tel AvivTyp: Ferienwohnung• Zimmer: 3• Boden…
$800,000
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Wohnung 2 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 2 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 2
Fläche 74 m²
Preis runter! Mit 25, Rue Bnei Moshe, in der Nähe von Yehuda Maccabi, eine hervorragende Woh…
$1,03M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Basel und Kikar Ham…
$1,43M
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 85 m²
zum ausschließlichen Verkauf In der Wohn- und Grüngegend von Bavli 5 Zohar Street Im 4. Sto…
$1,63M
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Wohnung 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 160 m²
Seltene Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, im Bezirk Kikar Hamedina. Neues Ladengebäude. 4. St…
$3,43M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im schönen Midtown Tower! Der Turm befindet sich im Herzen …
$1,67M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 83 m²
ZUM VERKAUF - NEU TZEDEK / FLORENTIN Schöne Wohnung in einem neuen Gebäude, ideal gelegen a…
$1,83M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 94 m²
Seltenes Duplex-Penthouse in einem modernen Gebäude aus dem Jahr 2023, ideal gelegen vor den…
$1,65M
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Wohnung 2 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 2 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in der Nähe von Bograshov und dem Meer! Neueste Gebäude 3. …
$882,450
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Referenz : TL 2644 Bezirk: im Herzen von Nahalat Benyamin, in einem der schönsten Viertel vo…
$2,41M
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Wohnung 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 96 m²
Fall zu nehmen! Modernes Gebäude in einer Sackgasse auf der Mazeh Street. 4 Zimmer modern, h…
$1,50M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 60 m²
$1,18M
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Wohnung 2 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 2 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Bodengarten zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Shuk Levinsky u…
$949,050
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Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 125 m²
Referenz : TL 2632 Bezirk: 2. Meereslinie, Ben Yehuda/Bograshov, nur wenige Schritte von den…
$4,25M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Referenz : TL 2692 Distrikt: Dizengoff, ruhig und grün Neubau des Shops Nur eine Wohnung pro…
$2,23M
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Wohnung 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 90 m²
In einer ruhigen Straße nahe dem Meer, renoviertes Gebäude mit Aufzug, angenehmer Eingang mi…
$1,50M
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Wohnung 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 137 m²
Duplex Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv, in der Nähe von Bograshov und dem Meer. Neubau. 5.…
$3,50M
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Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Referenz TL 2437 In der Nähe von Rotschild Penthouse 4 Stück 135 m2 + 85 m2 Erdgeschossterra…
$3,96M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Referenz : TL 2637 Stadtteil: Innenstadt, 6 Gehminuten vom Strand entfernt, in einer sehr ru…
$1,57M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 90 m²
$2,16M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 172 m²
VERKAUF – DUPLEX PENTHOUSE 3 TEIL IN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 Terrasse 2 Schlafzimmer 1 Bade…
$2,40M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Exklusiver Verkauf, Im Herzen des alten Nordens, in einer ruhigen und zentralen Straße 3 Shi…
$1,04M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 85 m²
ausschließlich zum Verkauf, 10 Oliphant Street In einer ruhigen und bukolischen Gegend des S…
$1,33M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Idealer Fuß-zu-Erde! Schöne 3 Zimmer befindet sich Bougrashov Bezirk in kleinen Wohnstraße. …
$1,46M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 77 m²
3-Zimmer-Wohnung (inklusive einem sicheren Zimmer – Mamad), befindet sich im 1. Stock eines …
$1,78M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes …
$1,27M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 87 m²
$1,48M
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Wohnung 2 zimmer in Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
Zimmer 2
Fläche 61 m²
Nur neu im Verkauf 9 Shmaryahu Levin Street Eine ruhige und begehrte Straße in den Gassen d…
$965,700
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Wohnung 2 zimmer in Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
Zimmer 2
Fläche 50 m²
??? PREIS BASIS – Gelegenheit zu ergreifen! Das 50 m2 Apartment befindet sich in einem neue…
$899,700
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Wohnung 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in der Nähe von Basel und Kikar Hamedina und nur wenige Sch…
$2,45M
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