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Mehrstöckige Wohnungen in Tel-Aviv, Israel

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Stockwerk 6/7
Verkauf in Tel Aviv.Triplex auf Linie eins am Meer. Mit herrlichem Meerblick.7 Etagenhaus an…
$8,00M
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