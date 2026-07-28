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Cottages in Tel-Aviv, Israel

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Ferienhaus 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 240 m²
Haus zum Verkauf in Tel Aviv, im Bezirk Ajami in Jaffa, in der Nähe des Restaurants Hazaken …
$3,28M
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