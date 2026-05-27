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Wohnungen mit Garage in Unterbezirk Tel Aviv, Israel

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Bat Yam
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Ramat Gan
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Tel Aviv
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 12/20
Geräumige und moderne Wohnung zum Verkauf in einer der beliebtesten Gegenden von Bat Yam - P…
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Eigenschaftstypen in Unterbezirk Tel Aviv

penthäuser
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Immobilienangaben in Unterbezirk Tel Aviv, Israel

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