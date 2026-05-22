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Wohnimmobilien in Rosch haʿAjin, Israel

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Rosch haʿAjin, Israel
Wohnung 4 zimmer
Rosch haʿAjin, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
🏡 Verkauf in Rosh HaAin | Psagot Afek DistrictWir bieten zum Verkauf eine modernisierte 4-Zi…
$750,000
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