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Wohnimmobilien in Unterbezirk Petach Tikwa, Israel

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Ra’anana
20
Ra’anana
69
Givat Shmuel
26
119 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Rosch haʿAjin, Israel
TOP TOP
Wohnung 4 zimmer
Rosch haʿAjin, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
🏡 Verkauf in Rosh HaAin | Psagot Afek DistrictWir bieten zum Verkauf eine modernisierte 4-Zi…
$750,000
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Doppelhaus 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 158 m²
Kurzzeitvermietung - Ra'anana - Special Tichri Holidays ??? Verfügbar ab einer Woche währen…
$1,665
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Villa 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Villa 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Schöne Wohnung mit 5 Zimmern. mit Terrasse Südlage. bei College und Lycee Ostrovsky. Neues G…
$1,29M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Ra’anana, Israel
Villa 6 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 6
Fläche 208 m²
Bezug: RN 105 Bezirk: Akiva, sehr gute Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Große Vill…
$2,26M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 96 m²
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$1,25M
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Wohnung 2 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 2 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum…
$857,142
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 99 m²
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$1,23M
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Wohnung 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Schöne Wohnung in der Innenstadt von Raanana. Bar Ilan Street. Ideal platziert. In der Nähe …
$1,19M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 93 m²
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$1,26M
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Wohnung 6 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 6 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 6
Fläche 156 m²
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel …
$1,69M
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Wohnung 3 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 3 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 3
Fläche 74 m²
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöh…
$995,670
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Wohnung 4 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 4 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 4
Fläche 93 m²
Givat Shmouel Projekt – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein auß…
$1,24M
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Wohnung 3 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 3 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$1,29M
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Penthouse 6 zimmer in Ra’anana, Israel
Penthouse 6 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 6
Fläche 190 m²
sehr schön 6 Zimmer Penthouse. (273 m2 arnona) Allein auf dem Boden. Sehr investiert. Sicher…
$2,55M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöh…
$1,16M
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Wohnung 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 165 m²
Innenstadt Raanana. Duplex-Wohnung im 3. und obersten Stock. Immense Wohnzimmer. Atypische W…
$1,86M
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Villa 8 zimmer in Ra’anana, Israel
Villa 8 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 8
Fläche 440 m²
✨ Luxus-Einfamilienhaus mit Pool – East Raanana ✨In einer der begehrtesten Gegenden von Raan…
$5,96M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 122 m²
Neue 4 Zimmer mit seltenen Bänden – Borohov Street, Raanana Eine Wohnung, die sich durch da…
$1,13M
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Penthouse 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Penthouse 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöh…
$1,62M
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Wohnung 5 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 5 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 5
Fläche 123 m²
Givat Shmouel Projekt – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein auß…
$1,41M
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Wohnung 3 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 3 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Givat Shmouel Projekt – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein auß…
$1,11M
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Wohnung 5 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 5 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 5
Fläche 123 m²
Givat Shmouel Projekt – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein auß…
$1,46M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 94 m²
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöh…
$1,20M
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Wohnung 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 133 m²
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel …
$1,42M
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Wohnung 3 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 3 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum…
$1,21M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Im Herzen der Innenstadt von Raanana, nur 2 Gehminuten von allen Geschäften und Annehmlichke…
$1,16M
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Wohnung 3 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 3 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 3
Fläche 79 m²
Referenz: GS 101 Bezirk: Guivat shmouel Projekt von 9 Gebäuden von 17 bis 23 Etagen *3 Stüc…
$970,695
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 118 m²
Schöner 4-Zimmer-Garten mit großem Hauptschlafzimmer und Garten. 2 Badezimmer, Semel Küche, …
$1,32M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 119 m²
Schöne Wohnung von 118 m2 und 9 m2 Terrasse. Parkplatz. Orientierungen Süd/West sehr sonnig.…
$980,673
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Wohnung von 4 Zimmern gut Agentur. Terrasse von 14 m2 Parkplatz. Shwartz Street. Schließen S…
$926,691
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