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Wohnquartier A vendre appartement a vendre a baka jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 39831
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

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Schöne 3-Zimmer-Wohnung, mit einer Fläche von 75 m2. • 3 Stück • 2 Badezimmer • Mamad (sicheres Zimmer) • 1. Stock • Lift mit Shabbat-Modus • Privatparkplätze Bodenheizung

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Jerusalem, Israel
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