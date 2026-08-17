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Wohnquartier Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39829
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

Über den Komplex

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Eine Wohnung, die alles vereint! In einer der begehrtesten und ruhigsten Gegenden des historischen Herzens von Tel Aviv, zwischen Yavne und Albert Square, hervorragend renovierte Wohnung im 4. Stock eines schönen modernen Gebäudes. Merkmale: - 3 Stücke inklusive Mamad - 73 m2 Wohnfläche - Sonnenterrasse von 13 m2 - Ungehinderter Blick auf die Stadt - Aufzug - Unterirdische Parkplätze - Höhle - Sporthalle - Wächter- und Empfangsdienste Außergewöhnliche Lage, nur wenige Schritte von der Pagode, dem Montefiore Hotel und dem Rothschild Boulevard entfernt, im Herzen einer der elegantesten Gegenden von Tel Aviv.

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