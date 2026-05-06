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Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jerusalem, Israel
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06.05.26
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ID: 35608
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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Neues Projekt in Kiryat Hayovel, Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern, bestehend aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen. Projekt neun lieferbar Dezember 2026. Die vorhandenen öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu grünen Räumen entwickelt und umgewandelt. Ein neues Kulturzentrum mit einer Filmbibliothek bereichert die Lebensqualität der Projektbewohner und die Bewohner von Kiryat Hayovel. Einige Beispiele der Preise: 3 Zimmer 82m2, Balkon 12m2 - Preis : 2.884.000 4 Zimmer 83, 85 oder 94m2, Balkon 12m2 - Preis ab 2.959.000 5 Stück und 6 Stück auch erhältlich Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühren.

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Jerusalem, Israel
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