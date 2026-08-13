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Wohnquartier Appartement a louer kiriat yovel jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 39817
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

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Schöne neue Wohnung von 4 Zimmern, nie bewohnt. • 85 m2 + 12 m2 Balkon • Westliche Ausrichtung • Vierter Stock von 10 • Lift mit Shabbat-Modus • Mamad (sicheres Zimmer) in der Wohnung • Parental Suite mit Dusche • Zentrales Bad mit Badewanne • Klimaanlage • Privatparkplätze • Höhle

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Jerusalem, Israel
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