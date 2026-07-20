  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Ideal pied a terre

Wohnquartier Ideal pied a terre

Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
;
Wohnquartier Ideal pied a terre
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38430
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKerem, 7

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Luxueuse tour haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$5,43M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Netanja, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
von
$7,22M
Wohnviertel Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Ideal pied a terre
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Immeuble neuf florentine
Wohnviertel Immeuble neuf florentine
Wohnviertel Immeuble neuf florentine
Wohnviertel Immeuble neuf florentine
Wohnviertel Immeuble neuf florentine
Alle anzeigen Wohnviertel Immeuble neuf florentine
Wohnviertel Immeuble neuf florentine
Tel-Aviv, Israel
von
$2,03M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im westlichen Teil von Florentiner, in der Nähe von Neve Tzedek! Neubau, 7. Stock auf 9 mit Aufzug. 4 Zimmer, 2 Badezimmer, 92m2 + 16m2 Terrassen (12+4). 1 Parkplatz, 1 Keller, 3 Ausstellungen. Preis: 6.190.000 sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Midtown 3 pieces
Wohnviertel Midtown 3 pieces
Wohnviertel Midtown 3 pieces
Wohnviertel Midtown 3 pieces
Wohnviertel Midtown 3 pieces
Wohnviertel Midtown 3 pieces
Wohnviertel Midtown 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im schönen Midtown Tower! Der Turm befindet sich im Zentrum von Tel Aviv, in der Nähe der Gärten von Sarona, Azrieli, dem Stadtzentrum und leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, mit Ein- und Ausfahrt aus der Stadt. Das Gebäude bietet umfassende D…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Wohnviertel Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Wohnviertel Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Wohnviertel Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Wohnviertel Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Wohnviertel Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,74M
Zum Verkauf in der Marina von Ashdod, in der renommierten Sea Side Residenz, eine prächtige 5-Zimmer-Wohnung von 192 m2, in der Sonne gebadet, mit einer herrlichen Terrasse von 28 m2 bietet einen außergewöhnlichen Panoramablick auf das Meer. Hochwertige Dienstleistungen: privater Parkplatz, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen