Wohnquartier A vendre residence soho complexe prestigieux by towers

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Entdecken Sie diese schöne 5-Zimmer-Wohnung, geräumig, sorgfältig gepflegt und ideal für ein komfortables und qualitativ hochwertiges Familienleben konzipiert.
✨ ca. 125 m2 Wohnfläche
✨ Befindet sich im 4. Stock von 8
✨ Offene Sicht
✨ Schöne Terrasse von ca. 12 m2
✨ Moderne und voll ausgestattete Küche, maßgefertigt von einem Schreiner
✨ Master-Suite mit großem Einbauschrank
✨ 2 Badezimmer und 2 Toiletten
✨ Home Automation / Intelligentes Stromsystem
✨ Deckenverbaute Lautsprecher
✨ 2 Privatparkplätze
✨ Privater Keller von ca. 8 m2, auf Kellerebene gelegen
? Die vielen Vorteile von SOHO:
✔️ Modernes und voll ausgestattetes Fitnessstudio
✔️ Sportstudio
✔️ Handelszentrum direkt innerhalb des Komplexes
✔️ Supermarkt
✔️ Viele Geschäfte und Dienstleistungen in der Nähe
? Ein außergewöhnliches Lebensumfeld, perfekt für eine Familie, die Komfort, Praktikabilität, Luxus und eine echte Lebensqualität sucht, mit allen wichtigen Dienstleistungen in Reichweite.
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Chadera, Israel
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