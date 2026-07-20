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Wohnquartier Jerusalem centre ville rehavia

Jerusalem, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
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    Bezirk Jerusalem
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    Jerusalem

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Jerusalem, Israel
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