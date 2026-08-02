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Wohnquartier Ideal investissementpied a terre grand 3 pieces a vendre bon emplacement centre ville bat yam

Bat Yam, Israel
von
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ID: 39662
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

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Bat Yam, Israel
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