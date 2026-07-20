  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux

Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux

Tel-Aviv, Israel
von
$1,95M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38587
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 111

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,30M
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,49M
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,23M
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,30M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,95M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Pleine vue mer 3 pieces
Wohnviertel Pleine vue mer 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Außergewöhnliche Wohnung zum Verkauf mit Blick auf das Meer mit allen Einrichtungen eines Hotels! Hochgeschoss mit Aufzug. 3 Zimmer, 2 Badezimmer, 90m2 + 3 Balkone von jeweils 2m2. 1 Parkplatz, 1 Keller. Erste Linie des Meeres. Preis: 7.250.000. Gebühren: 2.500/Monat. Arnona: 1.000 im Monat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Wohnviertel Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Wohnviertel Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Wohnviertel Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Wohnviertel Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Wohnviertel Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Tel-Aviv, Israel
von
$1,04M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,48M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen