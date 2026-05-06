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Wohnquartier Immeuble neuf avec parking

Jerusalem, Israel
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ID: 35583
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Basel, 8

Über den Komplex

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Fast neue 3-Zimmer-Wohnung in Kiryat Moché, in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle im Bau, im zweiten Stock eines kleinen Neubaus mit Aufzug. Zwei Soccah Balkone, dreifache Ausstellung, Mamad. Ausgezeichnete Isolierung, Fußbodenheizung und Pulverchemie. Überdachte Parkplätze und Zugänglichkeit sind reale Vermögenswerte.

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Jerusalem, Israel
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