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Wohnquartier Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38282
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zrubavel, 6

Über den Komplex

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Meerblick schönes Pentahouse befindet sich 3 Minuten vom Meer in der Nähe von Royal Beach 5 Zimmer 2 Badezimmer schöne Terrasse 60 m2

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Tel-Aviv, Israel
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