  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Jerusalem holyland bait vagan

Wohnquartier Jerusalem holyland bait vagan

Jerusalem, Israel
von
$1,12M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38807
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Aschdod, Israel
von
$774,080
Wohnviertel Villa dexception A ashdod
Aschdod, Israel
von
$4,76M
Wohnviertel Kikar milano vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Bel appartement vue sur la mer
Aschdod, Israel
von
$754,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Jerusalem holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,12M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra’anana, Israel
von
$1,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla jerusalem
Wohnviertel A vendre appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla jerusalem
Wohnviertel A vendre appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla jerusalem
Wohnviertel A vendre appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla jerusalem
Wohnviertel A vendre appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla jerusalem
Wohnviertel A vendre appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,25M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Wohnviertel A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Wohnviertel A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Wohnviertel A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Wohnviertel A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Alle anzeigen Wohnviertel A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Wohnviertel A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Jerusalem, Israel
von
$1,804
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen