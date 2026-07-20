  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles

Wohnquartier En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles

Bat Yam, Israel
von
$869,200
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38823
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Ben Gurion

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beau 3 pieces renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Netanja, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel Magnifique 3 piEces avec terrasse proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle
Aschkelon, Israel
von
$2,23M
Wohnviertel 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,58M
Sie sehen gerade
Wohnquartier En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles
Bat Yam, Israel
von
$869,200
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique appartement tres bien situe
Wohnviertel Magnifique appartement tres bien situe
Wohnviertel Magnifique appartement tres bien situe
Wohnviertel Magnifique appartement tres bien situe
Wohnviertel Magnifique appartement tres bien situe
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique appartement tres bien situe
Wohnviertel Magnifique appartement tres bien situe
Ramat Gan, Israel
von
$1,05M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Wohnviertel Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Wohnviertel Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces a la marina dashkelon
Wohnviertel 3 pieces a la marina dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$442,800
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen