Wohnquartier Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Zum exklusiven Verkauf: 238 Ben Yehuda Street, Tel Aviv
In einer ruhigen Gegend!
In einer sehr begehrten Lage, nur wenige Minuten vom Meer und der Promenade, eine renovierte und außergewöhnliche 2-Zimmer-Wohnung bietet ein großes Potenzial für Entwicklung
▪️ 67 m2
▪️ Dritte Etage (galerie + 2)
▪️ Kleiner Aufzug im Gebäude
▪️ Renoviert und hell
▪️ 1 Badezimmer + 2 Toiletten
▪️ Schränke im Gebäude
▪️ Derzeit vermietet 7.800 NIS pro Monat mit einem neuen einjährigen Mietvertrag und einer dreimonatigen vorzeitigen Kündigungsklausel – auch ideal für Investoren
✨ Großanlage: Baugenehmigung (TAMA) bereits im Rathaus hinterlegt, mit einem Vertrag von den Mietern mit dem Bauherrn Yaez. Antrag auf Baugenehmigungen aus dem Rathaus. Im Rahmen dieses Projekts ist der Zusatz eines Balkons von ca. 10 m2 sowie eine mögliche Erweiterung der Wohnung von ca. 5 m2 + 250.000 Regalen für Renovierungsarbeiten geplant.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen