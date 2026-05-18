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Wohnquartier Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36701
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 238

Über den Komplex

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Zum exklusiven Verkauf: 238 Ben Yehuda Street, Tel Aviv In einer ruhigen Gegend! In einer sehr begehrten Lage, nur wenige Minuten vom Meer und der Promenade, eine renovierte und außergewöhnliche 2-Zimmer-Wohnung bietet ein großes Potenzial für Entwicklung ▪️ 67 m2 ▪️ Dritte Etage (galerie + 2) ▪️ Kleiner Aufzug im Gebäude ▪️ Renoviert und hell ▪️ 1 Badezimmer + 2 Toiletten ▪️ Schränke im Gebäude ▪️ Derzeit vermietet 7.800 NIS pro Monat mit einem neuen einjährigen Mietvertrag und einer dreimonatigen vorzeitigen Kündigungsklausel – auch ideal für Investoren ✨ Großanlage: Baugenehmigung (TAMA) bereits im Rathaus hinterlegt, mit einem Vertrag von den Mietern mit dem Bauherrn Yaez. Antrag auf Baugenehmigungen aus dem Rathaus. Im Rahmen dieses Projekts ist der Zusatz eines Balkons von ca. 10 m2 sowie eine mögliche Erweiterung der Wohnung von ca. 5 m2 + 250.000 Regalen für Renovierungsarbeiten geplant.

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