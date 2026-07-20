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Wohnquartier Ramat aviv gimel calme absolu

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38362
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Meir Feinstein, 10

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im Bezirk Ramat Aviv Gimel, ideal gelegen in einer zentralen und sehr ruhigen Umgebung. Verfahren im Gange für die Hinzufügung eines 17 m2 Mirpeset im August gebaut werden. VOLLSTÄNDIG ERWEITERT – SYNTHESIS-FOTOS. 3. Stock auf 8, mit 2 Aufzügen. 4 Zimmer, 139 m2, 2 Badezimmer. Immenses Wohnzimmer. 1 Parkplatz. Miklat im Gebäude. Preis: 5.480.000

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Tel-Aviv, Israel
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