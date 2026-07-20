Wohnquartier Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion

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Moderne 4-Zimmer-Wohnung (Lift) im Zentrum von Rishon LeZion
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? Eine sehr beliebte Lage in einer ruhigen Straße ohne Ausgang, nur wenige Gehminuten von der Herzl Street, dem Stadtzentrum, Einkaufszentren, Cafés und Gemeinschaftsdiensten entfernt.
? Verkaufspreis: 2 380 000
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Rischon LeZion, Israel
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