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Wohnquartier Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
von
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ID: 38278
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Über den Komplex

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Exklusivverkauf Moderne 4-Zimmer-Wohnung (Lift) im Zentrum von Rishon LeZion * Wohnung 4 Zimmer besonders geräumig * 100 m2 Wohnfläche * Sonnenterrasse von ca. 10 m2 * Mamad (sicheres Zimmer) * Großer Aufzug (6 Personen) * Privatparkplätze im Tabu (Nicht-Multiplikator) * 6. Etage von 7 * Nur 2 Wohnungen pro Etage * Warmwasserbereiter * Orientierungen: Norden, Süden und Osten * Renovierte und gepflegte Wohnung * Neue Wohnung aus einem Tama 38-Projekt, das vor etwa 5 Jahren fertiggestellt wurde * Die Wohnung umfasst einen großen zentralen Aufenthalt, eine Master-Suite von Stehen und größer als der Durchschnitt Zimmer! ? Eine sehr beliebte Lage in einer ruhigen Straße ohne Ausgang, nur wenige Gehminuten von der Herzl Street, dem Stadtzentrum, Einkaufszentren, Cafés und Gemeinschaftsdiensten entfernt. ? Verkaufspreis: 2 380 000

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Rischon LeZion, Israel
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