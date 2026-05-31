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Wohnquartier Superbe appartement neuf

Jerusalem, Israel
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$880,400
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Wohnquartier Superbe appartement neuf
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ID: 37604
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaZionut, 9

Über den Komplex

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Neue 3-Zimmer-Wohnung, von einem Unternehmer gebaut, in Kiryat Yovel. Balkon mit Succah Hell Ruhebereich Privatparkplatz In der Nähe von Geschäften und Synagogen

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Jerusalem, Israel
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