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Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37371
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Gershon Shats, 11

Über den Komplex

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Verkaufen in der gewünschten Gegend von Montefiore Gershon Schatz Street Im 3. Stock - Fassade 3 Zimmer von 60 m2 + Balkon von 15 m2 Meter inklusive Tiefgarage Aufzug Bau von nur 10 Mietern 2 Appartements pro Etage Leasing bis Ende August 2026 für eine Miete von 7.500 NIS pro Monat.

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