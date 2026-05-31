Wohnquartier Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

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BZH
Neue Exklusivität in der Kategorie « SAMMLUNG »
Französische Abteilung von RE/MAX Hadera ✨Träumen Sie von einem neuen Haus, von hohem Stand, ohne Arbeit und perfekt für Ihre Familie?
BH, hier ist sie!
✨ Haus mit 6 Zimmern (165 m2)
✨ Haus als neu – nur 3 Jahre!
✨ Gelegen in der sehr beliebten und grünen Gegend von Brandeis, ruhig und Wohnen
✨ High-End und raffinierte Dekoration
✨ Keine angrenzenden Wände, wie eine Villa!
✨ Sehr helle, große Öffnungen und gute Vibrationen
✨ Schöne weiße Küche der Marke "Segal Kitchens" mit einer Bar
✨ Ausgezeichnetes Wohnzimmer und helles Esszimmer
✨ Schöne Gartenfläche mit einer großen Terrasse und Obstbäumen
✨ Geräumige Elternsuite mit Ankleidezimmer und schöne Aussicht!
✨ 2 Duschräume und 3 Toiletten
✨ Mamad, Klimaanlage und viele Annehmlichkeiten
✨ Und Privatparkplatz!
✨ Ideale Lage, sehr gefragt: ruhig, Wohnanlage, in der Nähe des Parks und des Stadtzentrums
✨ Schulen, Kindergärten, Synagoge und Supermarkt zu Fuß!
✨ Schneller Zugang zu den Straßen 4, 6 und 9
✨ Ganz einfach, ein Traumhaus! BZH, lass uns dir helfen, deins zu erkennen!
Für weitere Informationen:
Ra'hel Benguigui,
Ihr Immobilienmakler,
Französische Abteilung von RE/MAX Hadera.
Lizenz Nr. 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
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