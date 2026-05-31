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Wohnquartier Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37726
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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Borochov – Kiryat HaYovel, Jerusalem Eine prestigeträchtige Adresse im Herzen eines boomenden Viertels Ihr neues Leben beginnt hier Entdecken Sie ein einzigartiges Wohnprojekt auf der Borochov Street, einer der beliebtesten Adressen von Kiryat HaYovel. Eine ruhige und grüne Gegend, ein paar Minuten von der Straßenbahn und in der Nähe aller Annehmlichkeiten von Jerusalem. Borochov kombiniert: Ruhe und Grün Barrierefreiheit und Konnektivität Moderne und sichere Wohnumgebung Dies ist die ideale Gelegenheit, in Jerusalem zu leben oder in eine Nachbarschaft mit hohem Bewertungspotenzial zu investieren. In diesem Zusammenhang stellt der Erwerb einer neuen Wohnung in der Borochov Street eine echte Gelegenheit dar. Zwischen der Modernisierung der Nachbarschaft, der Knappheit des Landes in Jerusalem und der hohen Nachfrage nach neuen Wohnungen ist das Potenzial für Mehrwert in den kommenden Jahren besonders deutlich. Hauptelemente der Spezifikation Beschreibung des Gebäudes Hoher Architekturstandard. Zwei Eingänge pro Gebäude, mit Eingangshalle von einem Innenarchitekten entworfen. 2 moderne und schnelle Aufzüge. Fahrradraum für Bewohner. Garten und Landschaftsbau von einem Landschaftsarchitekten entworfen. Lagerraum für Kinderwagen. Vorbereitung für die Ladestation für Elektrofahrzeug. Technische Anlagen Dreiphasige elektrische Verbindung in Wohnungen (25x3) und angepasste Netzteil. Zentralklimaanlage VRF (verlängerte, leise und energieeffiziente Technologie). Zubereitung für Waschmaschine und Trockner in jeder Wohnung. Fernsehen und Kommunikation Steckdosen in jedem Zimmer. Installation moderner Sanitäranlagen mit zentraler Warmwasseranlage. Tische, Fenster und Aluminium Hochwertige Design Vordertür für jede Wohnung. Hochwertige Doppelverglasungsfenster und Fenster. Elektrische Rollen in allen Haupträumen. Elektrische Geschäfte in Wohnräumen. Vorbereitung für den Elektromotor auf allen Klappen. Beschichtungen und Oberflächen – Wohnräume High-End Keramik Steinzeugfliese in Abmessungen:?80×80 / 100×100. Parkett in den Zimmern. Verschiedene Fliesen. Akustische und thermische Isolierung zwischen Wohnungen verstärkt. Antirutschbeschichtung auf Balkonen und Terrassen. Badezimmer Hängende Toiletten mit eingebautem Tank. Badewanne oder moderne Dusche nach Plan. Qualitätsventile (Typ GROHE oder Äquivalent). Hochwertige Wand- und Bodenfliesen. Küche Moderne Küche mit Arbeitsplatte und Aufbewahrung. Eingebauter Waschbecken und Designhahn. Komplette Vorbereitung für Haushaltsgeräte. Penthäuser Private Dachterrasse mit Betonplatte und kompletter Isolierung. Höhe unter Decke bis 3,90 m. Home Automation System (smart home). Wasser- und Gasankünfte auf der Terrasse. Privater Pool möglich. Zubereitung für Außenküche. Elektrische Rollläden in allen Zimmern. Glasgeländer auf der Terrasse. Zusätzliche Strompunkte. Dekorative Decken Design. Ein gefragter Standort, ein modernes Projekt und ein hohes Entwicklungspotenzial in einem der wachsenden Stadtteile Jerusalems. Eine strategische Investition Erneuerte Nachbarschaft mit neuen Infrastrukturen und Geschäften Nähe zu Straßenbahn und Hauptaktivitäten Starke Nachfrage nach neuen Wohnungen in einem begrenzten Flächenbereich Potenzial für signifikanten Mehrwert in den kommenden Jahren Der Kauf an der Borochov Street sichert Ihre Zukunft und investiert in eine seltene Lage in Jerusalem. Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, Eigentümer in einem der renommiertesten Projekte von Kiryat HaYovel zu werden. Zahlungen: 15% unterzeichnet (plus Agentur und Anwalt) Die Balance hat die Schlüssellieferung in 5 Jahren ohne Indexierung oder Zinsen

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