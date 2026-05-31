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Wohnquartier Baka maison arabe

Jerusalem, Israel
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ID: 37828
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

Über den Komplex

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Seltenes arabisches Haus von 185 m2, Garten von 220 m2, schöne Höhe unter Decke, privater Eingang, ruhige und zentrale Gegend. 11.800.000

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Jerusalem, Israel
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