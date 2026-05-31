  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hof Ashkelon Regional Council
  4. Wohnquartier

Wohnquartier

Hof Ashkelon Regional Council, Israel
von
$2,00M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37491
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Hof Ashkelon Regional Council

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ein schöner Garten Rez 3 Zimmer Ir Ayaine

Standort auf der Karte

Hof Ashkelon Regional Council, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$5,25M
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$564,450
Wohnviertel Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$6,85M
Wohnviertel Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$443,750
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
Sie sehen gerade
Wohnquartier
Hof Ashkelon Regional Council, Israel
von
$2,00M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$2,99M
Projekt Zangville — Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Khayat freut sich, ein exklusives Projekt in idealer Lage im Stadtzentrum von Netanya, auf der sehr ruhigen und gefragten Rue Zangville präsentieren. Dieser Bereich profitiert von allen Vorteilen des S…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,31M
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, schöne Penthouse im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Vegan/Kiryat Yovel. Ideale Lage in Bezug a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Alle anzeigen Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Jerusalem, Israel
von
$1,97M
Sehr selten auf dem Markt! Triplex 5-Zimmer-Hochebene renoviert Cottage. Terrasse von 26 m2 aus dem Wohnzimmer, ganz soccah, mit offenem und grünem Blick. Großes helles Wohnzimmer mit Essbereich und semi-amerikanische Küche. Große 55 m2 Elternsuite mit Ankleideraum und Bad. Gästesuite mit D…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen