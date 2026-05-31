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Wohnquartier Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh

Chadera, Israel
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ID: 37715
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Shahal

Über den Komplex

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