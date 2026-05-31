Wohnquartier Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh

BZH
✨ Ein neues Programm im exklusiven Weizman Bezirk Hadera!
Es gibt klassische Projekte... und es gibt solche, die Standards neu definieren.
Wir freuen uns, Ihnen einen ultra-exklusiven Boutique-Komplex von nur 15 Wohnungen, von den renommierten Entwickler-Turms, bieten eine seltene Lebenserfahrung, kombinieren Privatsphäre, Gelassenheit und Eleganz.
✨ Neue 3-Zimmer-Wohnungen (ca. 80 m2) selten auf dem Markt, in einem Wohngebiet von Pavillons!
✨ Nur 3 Etagen, 5 Wohnungen pro Etage,
✨ Ein modernes und funktionales Design,
✨ Ein großer heller Wohnraum,
✨ Eine Terrasse ohne Aussicht mit offenem Blick,
✨ Baunormen und hochwertige Materialien,
✨ Eine hervorragende moderne benutzerdefinierte Küche, mit einem Marmor Arbeitsplatte,
✨ Zwei Schlafzimmer, darunter eine Suite,
✨ Zwei Badezimmer,
✨ Klimaanlage inbegriffen,
✨ Sicheres Zimmer oben,
✨ Ein Aufzug,
✨ Eine Tiefgarage,
✨ Lieferung innerhalb von 4/6 Monaten BZH,
✨ Die gesetzliche Garantie des Promotors.
Lage privilegiert – einer der besten Gebiete von Hadera,
Nur ca. 5 Autominuten vom Meer und dem Einkaufszentrum Village entfernt,
Gewerberaumgeschäft im Erdgeschoss,
Neue Konstruktion mit hohen Standards
In der Nähe von allem: Geschäfte, Schulen, Synagogen, Transport und schnellen Zugang zur Ausfahrt aus der Stadt.
Es ist nicht nur Immobilien.
Es ist eine Kunst des Lebens, für eine anspruchsvolle Klientel auf der Suche nach Qualität, Diskretion und eine sichere Investition.
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RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Berufslizenz 313736.