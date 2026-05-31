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Wohnquartier Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Chadera, Israel
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ID: 37704
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui bietet ein seltenes Duplex-Penthouse mit schönen Volumina, sehr gut gelegen im Stadtzentrum und Hofseite! Eigenschaften: - Ein Duplex von ca. 135 m2 ursprünglich 5 Stück verwandelt in 4 Stücke! - Ja. Auf der 5. und 6. Etage, - Schöne Küche, ausgestattet mit viel Abstell- und Essbereich, und eine kleine Erweiterung, die eine „Halavi Ecke und Bassari Ecke, - Geräumiges Wohn- und Esszimmer mit Zugang zu einer ersten Terrasse von 7 m2, - Ein großes Schlafzimmer und ein Kinderzimmer, - Ein Badezimmer und Gästetoilette, - Obergeschoss: eine XXL-Master-Suite, mit eigenem Bad, - Eine herrliche Terrasse-Souccah von etwa 80 m2 nach Südwesten! - Ein Wäscheraum, - Ein privater Keller im Erdgeschoss, - Ein überdachter Parkplatz! Das Duplex befindet sich in einem ruhigen Kondominium von 6 Etagen, gut gepflegt, mit einem Aufzug und einem gemeinsamen sicheren Raum im Gebäude. Duplex mit großem Potenzial im Herzen von Hadera, in der Nähe von Gemeinden, Geschäften und Annehmlichkeiten zu einem unglaublichen Preis! Ausgezeichnete Investition oder Wohnungsprodukt! Für einen Besuch kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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