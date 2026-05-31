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Wohnquartier Rare a jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37875
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Eliyahu Hakim, 28

Über den Komplex

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Zu verkaufen – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Charmantes Familienhaus mit Garten und Nebengebäude In der gesuchten Gegend von Armon Hanatsiv, entdecken Sie dieses angenehme Haus in Dou mishpahti von ca. 140 m2, verteilt auf zwei Ebenen und bietet eine helle und funktionale Wohnumgebung. ? Erdgeschoss Großes Wohnzimmer, offene und moderne Küche, einstöckiges Zimmer und Gästetoilette ?️ Boden • 3 Schlafzimmer (Originalkonfiguration: 4 Schlafzimmer), Master-Suite mit Bad, zusätzliches Badezimmer ? Außen • Großer Garten, angenehm und ohne gegenüber • Privater Parkplatz ✨ Seltener Vermögenswert: Ein 3 Zimmer Nebengebäude, ideal zur Miete oder zum unabhängigen Raum. ? Preis beantragt: 5,500.000 NIS

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