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Wohnquartier Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 37873
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Heil HaHimush

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Zu verkaufen – Geräumige Villa in Neve Hof Bezirk, Rishon LeZion Ideale Lage, in der Nähe des Meeres. Einzigartiges Anwesen mit Garten und privatem Pool, ideal zum Wohnen, Investieren oder als Fuß-zu-Erde. Selten auf dem Markt und schnell zu greifen. Eigenschaften der Immobilie: • 5 Haupträume • 2 Badezimmer • 275 m2 gebaut • 400 m2 Land • Oben unabhängige Wohneinheit mit separatem Eingang (2.5 zusätzliche Zimmer) • Ideal für zusätzliches Einkommen – derzeit gemietet • Privater Pool • Mamad (safe room) In der Nähe: • Nähe zum Strand • Geschäfte, Restaurants und Cafés • Parks und Grünflächen • Schulen und wesentliche Dienstleistungen • Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln • Ruhige, sichere und angenehme Nachbarschaft

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Rischon LeZion, Israel
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