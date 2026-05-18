  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Beit Yizhaq - Shaar Hefer
  4. Wohnquartier Projet neuf de haut standing sur le kikar

Wohnquartier Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$4,23M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36672
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Dorf
    Beit Yizhaq - Shaar Hefer

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Der Hersteller Avraham Amram, dessen Ruf nicht mehr zu tun ist, hat bereits mehrere Projekte auf Hadera,Zichon Yaacov,Eilat und in anderen Städten Israels durchgeführt Projektmerkmale Das Projekt Momento umfasst verschiedene Arten von Wohnungen von 3 Zimmern bis 5 Zimmer sowie Penthouses mit privatem Jacuzzi Exterieurbeschichtung der letzten Generation Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer schönen Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 3 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung in 3 Jahren Mai 2026 Bankgarantie Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage neueste Generation Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Wohnungsräume von 104 m2 +15m2 Terrasse Ferienwohnung 4 Zimmer 106 m2 + 19m2 Terrasse Ferienwohnung 5 Zimmer 132 m2+ 20 m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Givatayim, Israel
von
$2,57M
Wohnviertel Akhziv nouveau quartier 4 piEces vue mer
Naharija, Israel
von
$636,120
Wohnviertel Jardin et douceur de vivre
Jerusalem, Israel
von
$4,90M
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$4,59M
Wohnviertel Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanja, Israel
von
$793,440
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$4,23M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$974,700
4 Zimmer zum Verkauf in einem charmanten Gebäude im Herzen einer pastoralen Atmosphäre von Jerusalem und nur wenige Gehminuten von Baka entfernt. In der Nähe von allem: Schulen, Synagogen, Kultur- und Unterhaltungszentren und natürlich die Altstadt. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug und …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Alle anzeigen Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,70M
Neubau zwischen Gordon und Hilton. Mitbesitz von 7 Etagen mit 2 Aufzügen. Sportraum im Gebäude. Hochend stehend. Private Keller von 12m2. Lieferung Dezember 2026. Bankgarantien. Perfekt als erster Kauf, Ferienwohnung, Fuß-zu-Erde oder Investition
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Alle anzeigen Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$3,09M
Im Herzen von Kiryat Moshe, in einer grünen Umgebung gegenüber einem Kinderspielplatz, umfasst diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung von ca. 85 m2 zwei Balkone: eine geschlossen (ca. 10 m2) und die andere offen für das Wohnzimmer, ideal für die Installation einer Soucca. Genießen Sie eine Dreifac…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen