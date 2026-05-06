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Wohnquartier Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
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ID: 35854
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    A S Artom, 9

Über den Komplex

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Büros zur Miete in Jerusalem, ideal gelegen am Eingang von Har Hotzvim, nur 100 Meter zu Fuß von Bushaltestellen, auf der zentralen Achse von Golda Meir. In einem einzigartigen und ruhigen Boutique-Gebäude mit Aufzügen, Oberfläche von 230 m2 Brutto. Die Büros sind gebaut und einsatzbereit, mit maximaler Platzoptimierung und funktioneller Verteilung, einschließlich Empfangsbereich, Schreibtische, Konferenzraum, Kommunikationsraum, mehrere Orientierungen, eine Küchenzeile und private Sanitäranlagen. Zusätzliche Möglichkeit, in den gleichen Bauflächen von 165 m2 brutto und 117 m2 brutto zu mieten, mit der Möglichkeit, sie für eine Gesamtfläche von 282 m2 brutto zu montieren oder separat nach den Bedürfnissen des Mieters zu mieten. Miete: 90 m2, inklusive Lasten. Brutto/Netto-Verhältnis unter den attraktivsten und vorteilhaften in Jerusalem.

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Jerusalem, Israel
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