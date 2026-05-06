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Wohnquartier A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Aschdod, Israel
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06.05.26
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ID: 35706
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Shevet Binyamin, 26

Über den Komplex

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Verkaufen – 4-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in Ashdod In einer ruhigen und gepflegten Residenz, in der Nähe von Parks, Schulen, Synagogen und Geschäften, wurde diese 4-Zimmer-Wohnung komplett renoviert mit Geschmack und hochwertigen Materialien. Es bietet eine Wohnfläche von 138 m2 ergänzt durch einen schönen privaten Garten von 102 m2 mit Pergola, ideal für Momente der Entspannung mit der Familie. Ein seltenes und gesuchtes Anwesen, ideal für eine Familie, die Komfort, Raum und Lebensqualität kombinieren möchte. Für weitere Informationen oder einen Besuch kontaktieren Sie uns bitte.

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Aschdod, Israel
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