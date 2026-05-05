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Wohnquartier Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Jerusalem, Israel
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ID: 36408
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Michael Avi Yona, 32

Über den Komplex

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Holyland – Bezirk in voller Stadterneuerung, mit Bau von Geschäften, Synagogen und modernisierten Parks! Luxus Penthouse in einem Gebäude mit Prestigelobby, Fitnessraum und 3 Shabbat Aufzüge. 5 Zimmer (leicht auf 7 zu bewegen), 243 m2 Wohnfläche + 180 m2 Terrassen Soukka – 423 m2 insgesamt, mit einem offenen und grünen Panoramablick auf Jerusalem. Immense Wohnzimmer mit moderner amerikanischer Küche, Marmor in der gesamten Wohnung, echte Parkettböden in den Zimmern. Geräumige 25m2+ Master Suite, mit Ankleideraum, Bad und private Terrasse mit Blick. 4 Ausstellungen, mamad, zentrale Klimaanlage... 3 Parkplätze und 2 Keller. Ein seltenes Gut für Kenner, die wissen, wie man Projekt und sehen weg!

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