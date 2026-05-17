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Wohnquartier Projet neuf centre ville netanya

Netanja, Israel
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ID: 36643
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Israel Zangvil, 39

Über den Komplex

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Projekt Zangville — Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Khayat freut sich, ein exklusives Projekt in idealer Lage im Stadtzentrum von Netanya, auf der sehr ruhigen und gefragten Rue Zangville präsentieren. Dieser Bereich profitiert von allen Vorteilen des Stadtzentrums: • Geschäfte, Restaurants und die nahe gelegene Kikar zu Fuß • Schulen, Gemeindezentren und Synagogen zu Fuß erreichbar • Strände nur wenige Minuten entfernt • Familienumgebung, in der Nähe von allem, ohne Kompromiss zur Ruhe Boiron — Der hohe Stand als Unterschrift Das Projekt wird von Gaby Boiron entwickelt, einem renommierten israelischen Hersteller: • High-End-Oberflächen • Eine unvorhersehbare Bauqualität • Moderne und nachhaltige Gebäude • Ausgezeichneter Ruf mit Francophone Kunden Jede Wohnung ist entworfen, um Komfort, Eleganz und echtes Erbe zu bieten. Kalender und Garantien • Baubeginn: Juni 2026 • Lieferung : Juli 2028 • Vollständige Bankgarantie • Garantierte Preise ohne Indexierung Jede Wohnung ist mit Parkplatz verkauft Methode der Abwicklung • 7% auf Unterschrift • 13 % — Juni 2026 • 41% — 6 Monate vor der Hauptlieferung • 29% — 1 Monat vor Übergabe der Schlüssel • 10% — beim Schlüsselübergabe (Juli 2028) Ein Premium-Standort Ein Referenzhersteller Vorverkauf zu günstigen Preisen Sichere Investitionen Die Agenturen® Der französischsprachige Spezialist für neue Projekte in Israel

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