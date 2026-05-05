  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Beau potentiel au centre de nahariya

Wohnquartier Beau potentiel au centre de nahariya

Naharija, Israel
von
$425,880
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36449
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    Yosef Levi

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ferienwohnung 4 Zimmer Herzl Straße. In sehr gutem Zustand, geräumig und hell. Tolles Potenzial.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
von
$2,26M
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$3,211
Wohnviertel Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus
Chadera, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanja, Israel
von
$774,020
Wohnviertel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$3,65M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Beau potentiel au centre de nahariya
Naharija, Israel
von
$425,880
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Wohnviertel Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Wohnviertel Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Wohnviertel Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Wohnviertel Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Wohnviertel Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Jerusalem, Israel
von
$3,51M
Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra’anana, Israel
von
$1,28M
Wohnung mit 5 Zimmern mit Terrasse Parkplatz und Keller. Terrasse von 10 m2. Schöne offene Küche. Erneuertes Gebäude mit Mamad. Stadtzentrum in der Nähe der Synagoge von Rav Pinto hat 2 nicht d arouza aber ruhig. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
Neubau mit High-End-Konstruktion. Premium Lage in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Private Tiefgarage inklusive. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen