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Wohnquartier Vue sur la mer

Rischon LeZion, Israel
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ID: 36300
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    HaShayetet

Über den Komplex

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Rishon Letsion, mit Blick aufs Meer, (hof rishon letsion) In der Nähe von Meer und Tayelet am Fuße des Gebäudes, Geschäfte und Café sowie öffentliche Verkehrsmittel Rehov Shaytet Schönes Wohnhaus vor kurzem (9 Jahre), Im 20. Stock (von 21), hervorragende 5-Zimmer-Penthouse auf einer Ebene, mit Panoramablick und atemberaubendem Meerblick, 200 m2 davon 100 m2 Wohnküche, erweitert durch eine herrliche Terrasse von 100 m2, möbliert und ausgestattet (Pergolas, moderne und funktionale Außenküche) Schöne und geräumige Master Suite Meerblick und große 3 Toiletten, 2 schöne Badezimmer, große Mama. Sehr schöne Küche von Semel, zahlreiche Lagerung, praktisch und ästhetisch. Hohe Decken von 3 Metern Wohnung fast nie bewohnt Ausgezeichneter Zustand. 1 Keller und 2 Parkplätze. 3 Aufzüge inklusive 1 Shabbath

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Rischon LeZion, Israel
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