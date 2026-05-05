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Wohnquartier Shimon peres 4 piEces dans nouveau quartier

Naharija, Israel
von
$625,300
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ID: 36378
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    HaOren

Über den Komplex

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Diese geräumige 4-Zimmer-Wohnung von ca. 120 m2 im neuen Stadtteil Shimon Peres in Nahariya bietet ein helles Wohnzimmer mit Balkon mit offenem Blick. In der Nähe des Einkaufszentrums Arena, Bahnhof und Grünflächen.

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Naharija, Israel
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