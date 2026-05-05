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Wohnquartier Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam

Bat Yam, Israel
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ID: 36494
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

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Sehr schönes neues Projekt im Herzen von Bat Yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen. Von 2 Zimmern bis zum Penthouse von 1.900 000. ALLE APPARTMENTE haben sich mit einem PARKING niedergelassen.

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Bat Yam, Israel
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