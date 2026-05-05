  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Beau 5 pieces immeuble de luxe

Wohnquartier Beau 5 pieces immeuble de luxe

Netanja, Israel
von
$6,19M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36180
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    HaGefen, 19 Kupat Holim Clalit

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Dieses Projekt ist ideal in der Nähe von Synagogen, Schulen und einem großen Kinderpark. Es befindet sich auch in einer neuen Nachbarschaft, in der die meisten großen Hersteller bereits ihre Projekte abgeschlossen haben. Darüber hinaus bietet es einen einfachen Zugang zum Highway 2, der eine hervorragende Anbindung an Tel Aviv und Haifa bietet. Die Aussicht von den Apartments bietet ein Panorama der Villen von Moshav Avihay, eine ruhige und malerische Atmosphäre. Projektmerkmale Das Briga-Projekt umfasst 5 Wohngebäude, die von Gärten und privaten Spielplätzen in der Residenz und seine kommerzielle Galerie umgeben werden Das Briga-Projekt respektiert alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby einer schönen Deckenhöhe Es wird einen Wachposten und Dekoration durch eine benannte 3 luxuriöse und schnelle und moderne Aufzüge Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und einen Spielplatz (jumbori) eine Synagoge Das Projekt begleitet eine Bankgarantie Merkmale der Wohnung 5 Zimmer von 147m2 mit 19m2 Terrasse Jede Wohnung wird mit einem Keller und Parkplatz verkauft, bietet bequemen Speicherplatz und sicheren Zugang für Ihre Fahrzeuge. Sehr luxuriöser Innenservice Keramik Granit Fliesen Porzellan 100/100 kg Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentrale Klimaanlage. Hochwertige Innentüren Küche von Regba , Marmor Arbeitsplatte mit zentraler Insel Badezimmerfliesen bis zur Decke Hängende Toiletten Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Qualitätsmischerventil Lieferung Juni 2025

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Jerusalem, Israel
von
$6,000
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,98M
Wohnviertel 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,45M
Wohnviertel Bon emplacement
Jerusalem, Israel
von
$1,42M
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
von
$6,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Beau 5 pieces immeuble de luxe
Netanja, Israel
von
$6,19M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Wohnviertel Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Bauhaus Renovate Gebäude - Neu 3 Zimmer mit Aufzug perfekt als Mietinvestition Perfekter 1. Kauf Möglichkeit, Parkplatz +400k zu kaufen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$2,27M
Luxus-Duplex im alten Norden! In einer idealen Lage im alten Norden, am nördlichen Ende der Sokolov Street, nur wenige Schritte vom Park, dem Hafen, Cafés, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln – schöne 4-Zimmer-Duplex zum Verkauf! 100 m2 Wohnfläche + große Sonnenterrasse Eingangsbo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Alle anzeigen Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Jerusalem, Israel
von
$762,528
Neu auf dem Markt zum Verkauf im Bezirk Givat Shaul am Eingang von Jerusalem über den Highway 16, am Fuß der zukünftigen grünen Straßenbahnlinie für Anfang 2026 geplant, im Projekt der modernen Büros der Turm von Eagles auch bekannt als Migdal HaNesharim. Ein 9-stöckiger Turm (mit einer Ergä…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen