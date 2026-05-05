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Wohnquartier Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Jerusalem, Israel
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$980,200
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ID: 36330
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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Zweite und letzte Etage (und die Hälfte) Vier Richtlinien Große Elternsuite Balkon von 8 m2 + Balkon auf dem Dach von 20 m2 (auch unter einer Soccah) Blick auf Ein Kerem Datenschutz In der Nähe einer Synagoge, Kindergärten, Bushaltestellen, Geschäfte und andere Annehmlichkeiten. Baugenehmigungen erteilt: Die Wohnung wird zusätzlich 40 m2 haben!

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Jerusalem, Israel
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