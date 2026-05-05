  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Aschkelon, Israel
von
$946,400
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36488
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Penthouse 5 Einzelzimmer im Obergeschoss im kleinen Gebäude von 5 Etagen. Sehr gut eingerichtet, Terrasse mit Erlaubnis, einen Pool zu bauen.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$2,67M
Wohnviertel Coup de foudre
Aschkelon, Israel
von
$642,200
Wohnviertel Belle maison en centre ville avec piscine
Ra’anana, Israel
von
$13,90M
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,64M
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$22,00M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$946,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$7,03M
Luxus-Wohnung zum Verkauf: Namal (Port), Tel Aviv 4,5 Zimmer Außergewöhnliche Residenz sehr High-End im Herzen der Namal de Tel Aviv gelegen, bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer, auf jeden Fall unverbaut. Details der Immobilie Innenfläche: 177 m2 Balkon: 18 m2 Boden: …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Holyland beit vagan
Wohnviertel Holyland beit vagan
Wohnviertel Holyland beit vagan
Wohnviertel Holyland beit vagan
Wohnviertel Holyland beit vagan
Alle anzeigen Wohnviertel Holyland beit vagan
Wohnviertel Holyland beit vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,39M
Im Herzen von Beit Vagan ist die neue Phase des Holyland-Komplexes endlich verfügbar, mit einer großen Auswahl an Apartments aus den 3 Zimmern bis zum Penthouse und Erdgeschoss
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Alle anzeigen Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$7,38M
Schönes Ferienhaus. Sieben Zimmer. 3 Badezimmer. Vier Toiletten. Garten. Wir können dort einen Pool bauen. In einem toten Ende, sehr ruhig. In der Nähe von Hasharon College und Ostrovsky High School
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen